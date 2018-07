Transmigrant veroordeeld die zich vermomde als havenarbeider 13 juli 2018

Dat transmigranten steeds inventiever worden om het Verenigd Koninkrijk te bereiken, bleek gisterenmorgen nog eens in de Brugse rechtbank. Een 19-jarige Algerijn kreeg er 9 maanden cel, omdat hij dit voorjaar de haven van Zeebrugge binnendrong. Om niet opgemerkt te worden, had de man de kleren van een havenarbeider gestolen. De security zag hem lopen in een fluovest, met een gele helm op z'n hoofd, maar doorzag het plannetje van de Algerijn. Die had ontkend dat hij de kleren stal. Naar eigen zeggen vond hij de kledij op het strand, toen hij een put in het zand wilde graven om te slapen.





(SDVO)