Transmigrant slaat en schopt agenten 22 augustus 2018

Bij een controleactie tegen transmigranten in Zeebrugge zijn maandagavond twee agenten van de Brugse politie gewond geraakt. Een patrouille merkte rond 21 uur een groepje illegalen op aan de Sint-Donaaskerk. Ze sloegen meteen op de vlucht toen ze de politie opmerkten. Een 19-jarige man van Marokkaanse afkomst kon toch tegengehouden worden, maar gedroeg zich bijzonder agressief. Hij gaf de agent die hem overmeesterde een slag in z'n gezicht en deelde ook een stamp uit aan de collega die hem ter hulp schoot. Beide inspecteurs raakten lichtgewond, maar zijn voorlopig niet arbeidsongeschikt. De jonge Marokkaan werd gerechtelijk gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket. Dat besliste hem via de snelrechtprocedure te dagvaarden voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. De transmigrant zal zich binnenkort al voor de rechter moeten verantwoorden.





De Brugse politie stelt dat ze wel vaker te maken krijgt met gelijkaardige feiten. "Ook onze infrastructuur wordt jammer genoeg wel vaker beschadigd", zegt woordvoerder Philippe Tankrey. (SDVO)