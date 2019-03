Transmigrant raakt in Groot-Brittannië, maar keert terug om in het zwart in restaurant te gaan werken Siebe De Voogt

06 maart 2019

12u57 1 Brugge Dat niet alle transmigranten koste wat het kost in Groot-Brittannië willen geraken om er te wonen, bewees een Palestijn woensdagmorgen in de Brugse rechtbank. De man lukte in 2017 de oversteek, maar keerde nadien terug om in een Brussels restaurant in het zwart te gaan werken.

“De beklaagde werd in juni en december 2016 al veroordeeld voor illegaal verblijf”, stelde procureur Frank Demeester. “Hij drong de haven van Zeebrugge binnen, maar die specifieke inbreuk was toen nog niet strafbaar. Nadien is hij wel degelijk in het Verenigd Koninkrijk geweest, maar hij is toen teruggekeerd naar België. Zogezegd op suggestie van iemand die hem in het zwart zou laten werken in een Brussels restaurant.” De illegaal werd begin dit jaar opnieuw opgepakt in de haven van Zeebrugge en riskeert daarvoor 9 maanden cel en 800 euro boete. De man zelf beweerde voor de rechter ooit voor de politie te hebben gewerkt als informant. “Ik heb mijn leven geriskeerd voor hen en nu sta ik hier.”

Woensdagmorgen stonden nog acht andere havenindringers terecht. Eén Eritreeër werd op 12 januari via snelrecht gedagvaard voor het binnendringen van de haven, maar werd er dinsdag opnieuw opgepakt. Hij werd woensdagmorgen aangehouden door de onderzoeksrechter en mocht nadien meteen voor de correctionele rechtbank verschijnen. De rechter stelde zijn zaak uit naar 3 april om beide dossiers samen te behandelen. Een Iraanse en Algerijnse havenindringer hadden tijdens de zitting dan al 6 maanden cel gekregen. Zij waren op 8 december voor de derde keer gearresteerd op de terreinen van P&O Ferries.