Transmigrant probeert op schip te klimmen en valt tien meter naar beneden in zee MMB

01 maart 2019

07u48 0 Brugge In de haven van Zeebrugge is woensdag een transmigrant tien meter naar beneden gevallen toen hij op een schip probeerde te klimmen.

De man poogde om via de meertouwen, waarmee een schip vast wordt gemaakt aan de kade, omhoog te klimmen. Midden zijn heikele onderneming verloor de transmigrant plots zijn grip, waardoor de man zo’n tien meter naar beneden viel. Gelukkig kwam hij wel in het water terecht. De man kon zelf via een trapladder aan de kade naar boven klimmen en kwam er vanaf met een nat pak. De scheepvaartpolitie was snel ter plaatse en kon de transmigranten oppakken. Na verhoor kon hij weer beschikken.