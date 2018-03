Transmigrant langer in cel voor gooien van stenen naar havenpersoneel 31 maart 2018

03u02 0

De 26-jarige Algerijn die afgelopen week enkele veiligheidsmensen en havenarbeiders in Zeebrugge zou bekogeld hebben met stenen, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.





De twintiger zou samen met enkele andere transmigranten gefrustreerd geweest zijn, omdat hij de haven niet binnenraakte en dat eerst uitwerkte op een vrouw van de security. Enkele dokwerkers kwamen toegesneld, waarna de indringers begonnen met stenen te gooien.





De dame van de security werd tot driemaal toe geraakt en moest uiteindelijk naar de dokter. De Algerijn ontkent dat hij tot de stenengooiers behoort. "Hij is niet de enige transmigrant die in Zeebrugge rondloopt en werd niet herkend door de betrokken havenarbeiders", zegt zijn advocaat Jean-Marie De Meester. (SDVO)