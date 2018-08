Transmigrant krijgt 10 maanden cel voor binnendringen in de haven 28 augustus 2018

Een Soedanees heeft in de Brugse rechtbank 10 maanden cel gekregen voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. De man werd op 4 april betrapt, toen hij in de haven rondhing. Hij was van plan zich te verschuilen in een truck. Amper twee weken eerder had hij nog maar zes maanden cel gekregen voor dezelfde feiten.





"Dat bracht hem blijkbaar niet tot betere inzichten", sprak de procureur. "De man beweerde minderjarig te zijn, maar een botscan wees uit dat hij minstens 19 jaar oud is." Volgens zijn advocate is de man na z'n vrijlating van plan asiel aan te vragen in België. "Zijn broer woont in Liverpool en Engeland was dan ook het beloofde land. In z'n cel is hij tot inkeer gekomen." (SDVO)