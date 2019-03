Transmigrant krijgt 10 maanden cel voor aanranding van werkneemster tankstation, maar wordt vrijgesproken voor poging tot verkrachting Siebe De Voogt

04 maart 2019

13u12 0 Brugge Een jonge transmigrant heeft in de Brugse rechtbank tien maanden cel met uitstel gekregen voor de aanranding van een werkneemster in een tankstation in Zeebrugge. Hij werd wel vrijgesproken voor poging tot verkrachting van de vrouw.

De feiten speelden zich op maandagmorgen 1 oktober af in het winkeltje van een tankstation langs de Kustlaan in Zeebrugge. Ali M. begon een werkneemster lastig te vallen en uiteindelijk ook te betasten in de toiletten van het tankstation. Het slachtoffer slaagde erin om de transmigrant buiten te zetten en de politie te verwittigen. Die kon hem even later in de buurt arresteren. M. beweerde een 16-jarige Marokkaan te zijn, maar een botscan wees uit dat hij wel degelijk meerderjarig was. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van aanranding van de eerbaarheid en poging tot verkrachting. De transmigrant bleef ontkennen dat hij slechte bedoelingen had. Naar eigen zeggen had hij seks met het slachtoffer, maar gebeurde alles met wederzijdse toestemming. De rechter veroordeelde Ali M. maandagmorgen wel degelijk voor de aanranding van het slachtoffer en legde hem daarvoor tien maanden cel met uitstel op. Hij achtte het echter niet bewezen dat de transmigrant de jonge vrouw ook probeerde te verkrachten. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 625 euro toegekend.