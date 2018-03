Transitmigrant zonder erg overreden door truck 21 maart 2018

Een 20-jarige man die beweert uit Libië te komen drong gisteren binnen in de haven van Zeebrugge door over de afsluiting te kruipen, waar hij de trailers observeerde. Toen een trailer werd vastgekoppeld aan een trekkend voertuig kroop hij onder de trailer en hield zich vast aan een ijzeren staaf. Toen de trailer werd verplaatst, viel hij echter op zijn rug op de grond en reed de trekker en trailer over hem, gelukkig zonder hem te raken. Hij diende voor verzorging te worden overgebracht naar het ziekenhuis. De twintiger werd de afgelopen weken verscheidene malen door de politie onderschept, onder meer toen hij de haven wilde binnendringen en zich met een groepje agressief gedroeg tegenover de veiligheidsdiensten en de politie. Maandagavond waren er ook al problemen met een groepje personen op de tram ter hoogte van De Haan, waarbij betrokkene evenzeer deel uitmaakte van het groepje. De man werd gedagvaard en zal zich moeten verantwoorden voor het binnendringen van de haven. (MMB)