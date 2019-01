Tranen van geluk bij vrouw (57) die wordt vrijgesproken voor jarenlange belaging buren Siebe De Voogt

14 januari 2019

10u49 0 Brugge Een 57-jarige vrouw uit Brugge is door de correctionele rechtbank vrijgesproken voor de jarenlange belaging van haar buren. Volgens de slachtoffers had ze hen bestookt met dreigbrieven en telefoontjes, maar de dame ontkende dat met tranen in de ogen. Volgens de rechter zijn er te weinig bewijzen om haar te veroordelen.

De feiten waarvoor de Brugse terecht stond, zouden zich al sinds 1996 afgespeeld hebben in een appartementsgebouw langs de Gustave Vincke-Dujardinstraat. Volgens het openbaar ministerie zat ze achter tal van pesterijen. “Tussen 1996 en 2003 zijn al sporen terug te vinden van anonieme telefoontjes naar de slachtoffers”, klonk het. “De pesterijen stopten vijf jaar en begonnen in 2008 opnieuw. Onderzoek wees uit dat de telefoontjes afkomstig waren van het vaste toestel van beklaagde.” De vrouw werd indertijd verhoord over de feiten, maar ontkende. Het dossier belandde dan ook in de kast.

“In 2015 kwam er opnieuw een brief waarin gedreigd werd met brandstichting. De boodschappen waren op het papier gekleefd met letterstickertjes.” Na een brandstichting in een van de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw diende het gepensioneerde koppel klacht in tegen onbekenden. Bij de brandhaard lagen briefjes met opnieuw bedreigingen aan hun adres. Eerder werden al eieren tegen hun voordeur gegooid. Tijdens de huiszoeking bij hun buurvrouw werd een doos met letterstickertjes teruggevonden.

Het parket vorderde een principiële straf, maar de Brugse ontkende met klem. “De telefoonkabels in het gebouw hangen vrij en kunnen gemanipuleerd worden, zodat iedereen met een nummer uit het gebouw iemand kan opbellen”, pleitte haar advocaat. “De man die slachtoffer werd is een gepensioneerd schooldirecteur. Eén van de brieven werd geschreven op papier van de school en meerdere bedreigingen hadden betrekking op zijn verleden als directeur. Mijn cliënte heeft helemaal geen motief en ging zelfs ooit nog samen op reis met de slachtoffers.”

De vrouw snikte het tijdens de pleidooien uit en barstte ook na haar vrijspraak in tranen uit. Ze viel na de vrijspraak in de armen van haar man.