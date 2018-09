Tractor ramt boom: steenweg versperd 01 september 2018

02u27 0

De Maalse Steenweg tussen Sint-Kruis en Sijsele was gisteravond lange tijd versperd na een ongeval met een tractor. Even na 17 uur raakte het zwaargewicht van de baan af, waarna de tractor een boom ramde en een stuk van de middenberm. Het gevaarte kwam dwars te staan over een groot deel van de weg en kon niet meteen verplaatst worden. De politie kwam ter plaatse en regelde het verkeer in afwachting van de takelwerken. Die namen heel wat tijd in beslag. Ook de brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen. Het verkeer liep al die tijd vertraging op omdat het over één rijstrook moest. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Er waren ook geen andere voertuigen betrokken. (MMB)