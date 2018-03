Tot zes maanden cel voor fietsendiefstal in station 24 maart 2018

Twee jonge dieven, die speciaal vanuit het Brusselse kwamen om in het station van Brugge fietsen te stelen, zijn gestraft. David D. kreeg een werkstraf van 60 uur, zijn kompaan Gregory J. - die al heel wat meer op zijn kerfstok heeft - 6 maanden cel.





Op 13 november 2016 pikten ze in het station elk een fiets, die nochtans slotvast was achtergelaten. Ze knipten de ketting door, stapten met de tweewielers op de trein en verkochten de fietsen door in Anderlecht. Op camerabeelden werden ze herkend en zo konden ze gevat worden. De mannen werden al vijf keer eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten in heel Vlaanderen. Een jongeman uit Brugge wiens fiets werd gestolen, krijgt 400 euro terug. (JHM)