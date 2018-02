Tot 6 maanden cel na geweld op 't Zand 21 februari 2018

02u37 0

Vier Brugse jongeren zijn gestraft, omdat ze een andere jongeman in elkaar hebben geslagen op 't Zand in Brugge. De feiten werden gefilmd door een Nederlandse vrouw, die de beelden aan de politie bezorgde. Het ging om de broers J.M. en S.M. en om G.V. en D.K. Ook de broer van D.K., N.K., was bij de feiten op 10 december 2015 betrokken. Maar omdat hij toen nog minderjarig was, stond hij niet terecht. Hij is nochtans absoluut geen doetje, want op 6 april 2016 pleegde hij een gewelddadige carjacking waarbij ze een 21-jarig meisje opsloten in een garagebox. Beide broers K. zitten dan ook momenteel in de gevangenis. Hierdoor zagen de drie andere beklaagden gisteren hun kans schoon om alle schuld in de schoenen van de broers K. te schuiven. "Ja, wij waren er bij, maar wij deelden geen enkele tik uit", klonk het in koor. De rechter geloofde dat uiteindelijk niet. Hij gaf de broers 4 maanden cel en 300 euro boete, G.V. kreeg een werkstraf van 60 uur en hoofddader D.K. 6 maanden cel en 300 euro boete. (JHM)