Tot 4 jaar cel voor leden van Albanese bende die cocaïne verkochten en drie cannabisplantages onderhielden Siebe De Voogt

01 april 2019

15u10 0 Brugge Het 40-jarige kopstuk van een Albanese drugsbende heeft maandagmorgen in de Brugse rechtbank vier jaar cel gekregen voor cocaïnehandel en drie cannabisplantages. De rechter verklaarde in totaal 150.000 euro aan drugsgeld verbeurd. Vijf van de zesentwintig beklaagden werden vrijgesproken.

Het onderzoek ging in januari 2014 van start, nadat de politie info kreeg over twee vermoedelijke cocaïnedealers in Oostende. Uit de telefoontaps bleken de twee slechts kleine vissen te zijn in een veel grotere drugsbende, waarvan de meeste leden van Albanese origine zijn. Hun actieterrein liep veel verder dan Oostende. Bij een inval in een safehouse in Antwerpen troffen de speurders op 30 september dat jaar 3,6 kilogram cocaïne aan. Verder werden ook sporen van cannabisplantages ontdekt in Dendermonde, Herselt en Sint-Agatha-Berchem. Volgens het openbaar ministerie waren Adrijon J. (40) en Dashamir M. (44) de leiders van de drugsbende. Tijdens een rogatoire opdracht in België stootten de speurders eerder per toeval op de riante villa van M. De woning had een geschatte waarde van zo’n 300.000 euro. “Een Albanese politieman zei al lachend dat de villa er stond door de Belgische cocaïnegebruiker”, stelde procureur Fien Maddens. “Dat is de essentie van deze zaak.” Adrijon J. kreeg maandagmorgen vier jaar cel. Zijn vriendinnetje Anita M. (35) komt weg met één jaar cel met uitstel. Dashamir M. moet 37 maanden naar de gevangenis. In totaal verklaarde de rechtbank zo’n 150.000 euro aan drugsgeld verbeurd.