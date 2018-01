Tot 30 maanden cel voor dealers die Snapchat gebruiken 26 januari 2018

02u45 0 Brugge Drie jonge Bruggelingen hebben celstraffen tot 30 maanden gekregen voor drugsverkoop. Ze communiceerden via Snapchat, omdat ze hoopten om zo onopgemerkt te blijven.

Het gerecht kwam de dealers op het spoor toen Arthur B. (19) op 29 oktober 2016 problemen veroorzaakte in zijn woning langs de Torhoutsesteenweg in Brugge. "De politie trof tijdens de vaststellingen gripzakjes en cannabisresten aan", stelde de procureur. "De zakjes dienden volgens de beklaagde om vijsjes in te steken. Op 1 december werd een huiszoeking uitgevoerd in een onderzoek rond autodiefstallen. Er werden toen marihuana en speed gevonden." Via afnemers werd in juni vernomen dat B., samen met zijn kompanen N.A. en G.D., al een jaar aan het dealen was. "Op het moment van de huiszoeking waren ze alle drie in de woning aanwezig. B. werd aangehouden, de andere twee mochten beschikken, maar zetten de handel gewoon verder. Hun communicatie verliep via Snapchat, waardoor de berichten al na enkele seconden verdwenen. We ontdekten zo slechts het topje van de ijsberg. Zeker ook omdat hun afnemers bedreigd werden en geen verklaringen durfden af te leggen." Het drietal verkocht in totaal minstens 7 kilo cannabis en 700 gram cocaïne. De rechtbank verklaarde 12.000 euro aan opbrengsten verbeurd. Arthur B. werd veroordeeld tot 30 maanden cel. A. en D. kregen respectievelijk 2 jaar voorwaardelijk en 2 jaar effectief. (SDVO)