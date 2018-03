Torpedo en kanon uit WOI geleverd op Markt UNIEKE BLIKVANGERS VANAF 20 APRIL OP EXPO 'DE SLAG OM DE NOORDZEE' MATHIAS MARIËN

21 maart 2018

02u24 0 Brugge Op de Grote Markt werden gisterochtend dé pronkstukken- een torpedo en een kanon uit WOI- geleverd voor de expo 'De Slag om de Noordzee 14-18'. Deze start op 20 april en wordt momenteel al gepromoot in Londen.

In alle vroegte kwam de eerste lading gisterenochtend onder politiebegeleiding aan bij het Provinciaal Hof op de Brugse Markt. Daarbij viel vooral de torpedo met een gewicht van 700 kilogram op. Het is de enige in Europa die nog intact is uit de Eerste Wereldoorlog. Samen met een honderdtal andere objecten zal het oorlogstuig deel uitmaken van de expo 'De Slag om de Noordzee '14-'18' die vanaf 20 april tot het einde van de zomer loopt in het Provinciaal Hof. De torpedo wordt net als het merendeel van de objecten geleend van het Legermuseum in Brussel.





West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is bijzonder trots op de verzamelde collectie. "Er zijn heel wat tentoonstellingen om WO I te herdenken. Maar een expo specifiek over de oorlog op zee is zeer uniek", aldus Decaluwé.





Duitse onderzeeër

Hét pronkstuk van de tentoonstelling in de voormalige uitvalsbasis van de Marine is echter een kanon dat pas enkele weken geleden werd geborgen uit de Noordzee. Na meer dan 100 jaar op de bodem van de zee, kwam het kanon gisteren aan in Brugge. "Het is uiteraard niet zomaar een kanon", zegt Koen Bovée, architect van de expo. En die woorden blijken allesbehalve gelogen. Het tuig van bijna 800 kilogram werd gevonden naast de UB-29, de vermiste Duitse onderzeeër die vorige zomer werd ontdekt voor de kust van Oostende. De Oostendse onderwaterarcheoloog Tomas Termote deed toen de unieke vondst. De ontdekking was wereldnieuws en kan nog steeds op internationale aandacht rekenen. "Het kanon is in redelijk goede staat", zegt Termote, die samen met gouverneur Decaluwé in Londen zit om de expo te promoten. Als curator van de tentoonstelling volgt hij alles van nabij op. "Bij het duiken bleek het kanon maar veertig centimeter uit de grond te zitten. De rest van het oorlogstuig, toch bijna drie meter lang, was volledig begraven", aldus de onderwaterarcheoloog.





Wereldprimeur

De tentoonstelling opent vanaf 20 april in het Provinciaal Hof. Verwacht wordt dat de unieke verzameling heel wat geïnteresseerden én toeristen zal lokken. Het kanon is samen met een naamplaatje het enige dat te zien zal zijn van de gezonken UB-29. "We hebben het mogen bovenhalen omdat het niet meer verbonden was met de duikboot. Anders mocht het niet geborgen worden", verduidelijkt architect Koen Bovée. Het oorlogstuig zal op de expo in wereldprimeur te zien zijn. De tentoonstelling is vanaf 20 april elke weekdag te bezichtigen van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur in het Provinciaal Hof op de Markt 3 in Brugge. Wie graag een gegidst bezoek wil, kan reserveren via toerisme.reserveringen@brugge.be of op 050/44. 46. 46. Meer info op www.vliz.be/battle-for-the-north-sea.