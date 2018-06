Toptransfer voor AZ Sint-Jan: Nederlandse cardioloog komt 19 juni 2018

Het Brugse AZ Sint-Jan trekt de Nederlandse cardioloog Jan Van der Heyden aan. Het ziekenhuis kondigt ook de komst aan van hartchirurg Wim Vergauwen. Ze volgen samen Luc Muyldermans op, die 35 jaar voor het Brugse Hartcentrum werkte. Van der Heyden is bekend van de MitraClip-behandeling. Via een kleine punctie in de lies wordt een lekkende hartklep met nietjes dichtgemaakt. De techniek diepte Van der Heyden uit in het Nederlandse ziekenhuis Antonius in Nieuwegein. Hij bouwde daarmee een Europese reputatie op. "We gaan hier meer patiënten kunnen meehelpen", zegt diensthoofd Yves Vandekerckhove. "De ingreep zal ook niet zo lang duren als voorheen. Zelfs complexere problemen kunnen hiermee verholpen worden." (BHT)