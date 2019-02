Toprestaurant Tête Pressée viert tiende verjaardag met seizoensprimeurs Bart Huysentruyt

21 februari 2019

17u04 0 Brugge Het Brugse toprestaurant Tête Pressée langs de Koningin Astridlaan viert de tiende verjaardag met seizoensprimeurs.

Tijdens de avant-premières kookt Pieter Lonneville met pure producten van bij ons. Van maart tot november nodigt de chefkok een leverancier uit om bij die exclusieve diners aanwezig te zijn. Tête Pressée is een toprestaurant met 14,5 op 20 in de gastronomische gids GaultMillau. Het restaurant staat bekend om een beetje bruut te serveren, maar eerlijk tot op het bot. En altijd met lokale producten die artisanaal worden gekweekt en geteeld of gevangen.

Zeven zaterdagavonden, een moment waarop het restaurant doorgaans gesloten is, spelen lokale producten de hoofdrol in een menu vol nieuwe bereidingen: van serrekip, Charolais-lam en Jerseyrund over biotomaten en vis uit de Noordzee tot vliegend en lopend wild. Op de gastronomische thema-avonden delen naast de chef ook de boer, visser of jager hun passie voor het product. Het volledige programma vind je op tetepressee.be. Eerste afspraak op 2 maart met serrekip en bioboer Philip Vermeulen. Er is plaats voor 40 personen.