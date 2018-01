Topmagistraat duwt lijst Open Vld Plus 02u51 0

Jean-Luc Cottyn (61), gewezen voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie, zal in oktober de lijst Open Vld Plus voor de gemeenteraadsverkiezingen duwen. Cottyn heeft een lange en succesvolle loopbaan bij justitie achter de rug. Hij kwam meermaals in beeld met zijn pleidooi om justitie te hervormen en in het bijzonder de afschaffing van het Hof van Assisen te bepleiten. Naast zijn werk als topmagistraat is Cottyn een echte Bruggeling. Op diverse fora pleitte hij al voor de leefbaarheid in de binnenstad en een betere verbinding van het openbaar vervoer met de randparkings. Hij wil van Brugge ook een groene en leefbare stad maken. De voorlaatste plaats gaat naar Lut Wille, voormalig lijsttrekker van LDD in 2012. Zij is advocate en bondsprocureur van de Koninklijke Belgische Wielerbond. (BHT)