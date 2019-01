Topjaar voor haven van Zeebrugge Bart Huysentruyt

09 januari 2019

22u24 0 Brugge De haven van Zeebrugge heeft er een topjaar opzitten. Er zijn in 2018 voor meer dan 40 miljoen ton goederen verhandeld. Dat is een stijging met acht procent. Zeebrugge blijft dé autohaven met opnieuw een stijging van 6,5 procent.

Die toename heeft te maken met meer handel met het Verenigd Koninkrijk en het zuiden van Europa. Ook het aardgas doet het weer beter in Zeebrugge. In 2018 meerden 142 cruiseschepen aan, goed voor 400.000 toeristen. Die maakten kennis met de nieuwe ABC-toren, waarin de cruiseterminal zit. Dé uitdagingen voor 2019 zijn groot. “We zijn in volle voorbereiding voor de nakende Brexit”, zegt haven-CEO Joachim Coens. “De bedrijven zijn er klaar voor.”

Ook de beslissing voor een nieuwe zeesluis op de plek van de verouderde Visartsluis zal zijn impact hebben tijdens dit jaar. “We beloven aan de Zeebruggenaars om hen zo goed mogelijk te begeleiden", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Nu de beslissing-Visart is genomen, moeten we de mensen geen blaasje meer wijsmaken. We moeten zo goed mogelijk voor onze inwoners zorgen.”

Volgens Vlaams minister van Havens Ben Weyts (N-VA) wordt er in 2019 al onderhandeld met bewoners die onteigend moeten worden. “We gaan die mensen rechtvaardig vergoeden. Er moeten nog wel wat procedures doorlopen worden. Maar we voorzien de gunning van de werken in 2022.”