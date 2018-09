Topgevel dreigt even te vallen 06 september 2018

De brandweer van Brugge is gisterenochtend omstreeks 10 uur uitgerukt naar de Sint-Annakerkstraat voor een topgevel die dreigde los te komen . Het bovenste stuk van de gevel helde sterk over. De brandweermannen slaagden er uiteindelijk zonder veel problemen in om de gevel te stabiliseren en loshangende stukken te verwijderen. Tijdens de interventie was de straat tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Van echt gevaar of vallende brokstukken was op geen enkel moment sprake. (MMB)