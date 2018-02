Tonnagebeperking voor vrachtwagens van kracht 14 februari 2018

02u33 0

Vrachtwagens die meer dan 3,5 ton vervoeren, mogen voortaan niet meer door Koolkerke rijden. Het gaat voornamelijk over zwaar verkeer vanuit Brugge en Knokke via de N374 en de N376.





Op vraag van de stad Brugge werd ook in de buurgemeente Knokke-Heist het zwaar verkeer richting Koolkerke verboden, en worden vrachtwagens naar de nieuwe A11 gestuurd in plaats van door de woonkern. Na Koolkerke, en eerder Dudzele, is het straks ook de beurt aan de andere woonkernen van de randgemeenten. Zo wordt binnenkort ook de doortocht van Lissewege en Zwankendamme onderzocht. (BHT)