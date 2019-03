Toevloed aan illegalen uit Eritrea zorgt voor tekort aan tolken Jelle Houwen

07 maart 2019

18u25 0 Brugge Al maanden is er sprake van een toevloed van vluchtelingen uit Eritrea die gespot worden rond de haven van Zeebrugge. De politie pakte er woensdag liefst 25 in een keer op. Maar dat zorgt voor de nodige problemen: veel Eritreeërs zijn enkel het Tigrinya machtig, de meest gesproken taal in hun thuisland. “Er zijn te weinig tolken voorhanden die die taal spreken, en dus kunnen we die mensen vaak niet verhoren zoals we willen”, legt procureur Frank Demeester uit.

Het zijn opnieuw drukke tijden voor de Scheepvaartpolitie in Zeebrugge. Nog steeds dringen transmigranten om de haverklap de haven binnen en woensdag deden dat liefst 25 vluchtelingen ineens. Toen de politie opgepakt werd bleken de 25 allemaal mannen en vrouwen uit Eritrea te zijn. Al maanden merken ze in de haven dat er steeds meer Eritreeërs de haven van willen binnendringen om zo naar eindbestemming het Verenigd Koninkrijk te raken. Een probleem die niet alleen in Zeebrugge opgemerkt wordt. Zo pakte de politie van Polder donderdag nog 11 illegalen op bij twee acties. In een Franse opleggen die bestemming Calais had maar door de gesloten grens in Houthulst belandde zaten er acht mannen en vrouwen verscholen. En op een Lijnbus richting Ieper zaten er nog eens drie. Hun nationaliteit? Allemaal uit Eritrea. En dus wordt het steeds moeilijker om die allemaal verhoord te krijgen.

Verhoor belangrijk voor informatie

En die verhoren zijn belangrijk. “Zowel het parket als de politie maakt er een punt van om zoveel van die mensen te kunnen verhoren”, zegt procureur Frank Demeester. “Die mensen kunnen ons immers belangrijke en noodzakelijke informatie geven over hun tocht en wie hen hielp om zo ver te raken. Door wat zij zeggen kunnen wij soms informatie inwinnen over mensensmokkelorganisaties die achter hun oversteek zitten. Hun verhoor draagt dus in belangrijke informatie bij tot ons onderzoek. Alleen zijn er al maanden veel meer Eritreeërs dan vroeger en zijn er te weinig tolken voorhanden die Tigrinya spreken. Dat is meestal ook de enige taal die de mensen spreken. Met hen op een andere manier communiceren is meestal onmogelijk. En dus kunnen we die mensen helaas niet altijd verhoren. Het zijn problemen waarmee ze ook in andere arrondissementen kampen. En niet alleen bij de fase wanneer de mensen opgepakt worden, maar ook in het kader van een onderzoek, zoals bij afluistermaatregelen.”