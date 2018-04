Toeristische kans: vluchten tussen Oostende en Manchester 25 april 2018

02u33 0 Brugge VLM Airlines vliegt vanaf 1 oktober dagelijks vanuit de luchthaven Oostende-Brugge naar het Britse Manchester. "We bereiken zo een regio van 7 miljoen inwoners die snel naar onze stad kunnen reizen", zegt burgemeester Renaat Landuyt.

De nieuwe lijn is niet enkel goed nieuws voor de luchthaven, maar ook voor de toeristische sector in West-Vlaanderen, die zo een snelle verbinding krijgt met de vierde grootste Britse stad. Jaarlijks reizen meer dan een half miljoen Britten naar Vlaanderen (exclusief Brussel). Zo'n 60 procent kiest voor een verblijf in West-Vlaanderen. Miljoenen inwoners uit de regio Manchester krijgen met de vluchten naar de luchthaven Brugge-Oostende de kans om West-Vlaanderen te ontdekken als bestemming voor een korte vakantie. "Al diverse jaren steunen we de inspanningen om nieuwe verbindingen te realiseren met Britse luchthavens. We zijn tevreden met het nieuwe initiatief en hopen op nog meer lijnen vanuit diverse bestemmingen in Groot-Brittannië. Er wordt nagedacht om onze bestemmingen extra in de kijker te plaatsen in de regio Manchester", licht gedeputeerde en Westtoer-voorzitter Franky De Block toe.





Belangrijke markt

Volgens cijfers van Proximus realiseerde Brugge in 2017 190.405 aankomsten uit het VK, met in totaal 323.688 overnachtingen. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) reageert enthousiast op de komst van VLM Airlines. "Engeland is traditioneel een belangrijke markt voor het verblijfstoerisme in Brugge. Met de nieuwe verbinding vanuit Manchester bereiken we een regio van 7 miljoen inwoners die snel en comfortabel naar onze stad kunnen reizen. We hopen dat dit de weg opent voor nog meer rechtstreekse verbindingen vanuit Midden-Engeland en Schotland naar de luchthaven Oostende-Brugge." (LBB)