Toerisme-miss is dol op Brugse chocolade 07 april 2018

Miss Tourism Queen 2018 Rachel Nimegeers uit Tervuren heeft gisteren een bezoek gebracht aan Brugge. Ze nam er een promofilmpje op. De 22-jarige studente vertaler-tolk zal België namelijk vertegenwoordigen op de verkiezing van Miss Tourism Queen International 2018, van 8 tot 17 mei in Thailand.





"Dat ik uiteindelijk in Brugge zou belanden voor mijn promotiefilm, is eigenlijk maar logisch", zegt ze. "Brugge is misschien wel onze belangrijkste toeristische stad."





Ze toont in haar filmpje onder meer diverse Belgische specialiteiten zoals chocolade, wafels, bier en frietjes en ook enkele Brugse bezienswaardigheden, zoals het Minnewater. Het filmpje wordt binnenkort ook via sociale media verspreid. (BHT)