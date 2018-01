Toerisme floreert weer (maar Britten blijven weg) REDENEN: MOGELIJKE BREXIT EN WAARDE VAN HET POND BART HUYSENTRUYT

23 januari 2018

02u40 0 Brugge Het toerisme in Brugge heeft zich vorig jaar duidelijk hersteld na het rampjaar 2016, toen terreur de cijfers naar beneden haalde. Met 5,2 miljoen dagtoeristen doet Brugge zelfs beter dan ooit tevoren. Ook het aantal verblijfs-toeristen stijgt, al vinden de Britten moeilijker de weg naar Brugge. "De waarde van het pond speelt ons parten", zegt toerismedirecteur Dieter Dewulf.

De Britten waren in de recordjaren 2011, 2012 en 2015 nog goed voor 25 procent ofwel één op vier toeristen. Vorig jaar zakte hun aantal naar slechts 15 procent. Dat heeft zijn weerslag op het aantal verblijfstoeristen in Brugge dat vorig jaar nipt de kaap van één miljoen rondde. "Dat is beter dan het rampjaar 2016, maar de stevige stijging hebben we toch voornamelijk te danken aan de Spanjaarden, de Amerikanen en de Duitsers", zegt toerismedirecteur Dieter Dewulf. "Dat de Britten wat wegblijven, heeft te maken met de mogelijke Brexit en de waarde van het Britse pond." Gemiddeld blijft een toerist één tot twee nachten in Brugge.





December

Het goede nieuws komt van het aantal dagtoeristen. Nooit eerder werden er zoveel geteld: zelfs niet in het recordjaar 2015. Vorig jaar kwamen 5,2 miljoen toeristen een dagje naar de Breydelstad. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan het jaar voordien. Vooral december is een topmaand: op de drukste dagen lopen er in de binnenstad 45.000 toeristen rond. Het merendeel van die toeristen komt uit eigen land, maar ook de buurlanden doen het goed. "Veel toeristen verblijven in een andere Belgische stad, maar komen toch een dagje naar Brugge", analyseert burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Het is onze ambitie om die mensen bij ons te laten verblijven. Dat genereert immers meer omzet voor onze lokale handel."





Triënnale

De cijfers, die opgemeten worden via gsm-masten van Proximus, tonen dat het toerisme in Brugge zich volledig heeft hersteld. Die cijfers trekken zich door voor toeristische activiteiten zoals de Brugse musea, die 6 procent meer bezoekers mochten ontvangen. Koploper daar blijft het Belfort met 233.000 bezoekers. De bootjes vervoerden dan weer 1,1 miljoen toeristen. Op de CityTour-minibus werden 46.000 passagiers geteld. Beide activiteiten noteren een stijging met 11 procent. De koetsiers spreken dan weer van een stijging met vijf procent. "In 2018 is de Triënnale onze belangrijkste trekpleister", zegt Landuyt. "Daar gaan we in binnen- en buitenland promotie rond voeren. Verdere grote acties zijn er niet gepland. We blijven uiteraard aanwezig op de luchthaven van Zaventem en in de buurlanden met promotiemateriaal."