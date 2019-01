Toekomst MUG-heli oogt weer rooskleuriger: bouwbedrijf investeert jaarlijks 75.000 euro Mathias Mariën

28 januari 2019

07u29 0 Brugge De toekomst van de Brugse MUG-heli is opnieuw een stukje veiliger. Bouwgroep Artes uit Zeebrugge besloot het sponsorcontract met drie jaar te verlengen en investeert zo 225.000 euro in de veiligheid van West-Vlaanderen.

Het bouwbedrijf is al een hele tijd vaste sponsor van de MUG-heli. De bedrijfsnaam ‘Artes’ staat dan ook duidelijk op de staart van de helikopter. Voor het voortbestaan van de helikopter is dergelijke sponsoring van cruciaal belang. De MUG-heli van het AZ Sint-Jan redt jaarlijks heel wat levens maar moet tegelijk elk jaar opnieuw de eindjes aan elkaar proberen te knopen. De komende drie jaar investeert ‘Artes’ jaarlijks 75.000 euro, goed voor een totaalbedrag van 225.000 euro. Het jaarlijks budget om de helikopter in de lucht te houden wordt geschat op 650.000 euro. Met de interventies door de helikopter worden jaarlijks 30 tot 40 mensenlevens gered. Door de slechte weersomstandigheden van de voorbije dagen kon de geplande voorstelling van het vernieuwde sponsorcontract niet doorgaan, maar dat belette het bedrijf niet om het nieuws trots wereldkundig te maken.