Tjokvol Beursplein schreeuwt Duivels naar 5-2 25 juni 2018

Het Brugse Beursplein liep zaterdag vol voor de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels. Zoals bekend hakten de Belgen de Tunesiërs met 5-2 in de pan. Vijf keer mocht er dus gejuicht worden op het plein. "Zalige ambiance", zegt Keano Debel (11). "Het is veel leuker om zo'n wedstrijd te bekijken in het gezelschap van veel andere mensen. Het lijkt dan alsof je zelf in een vol stadion zit. Bij een doelpunt gaan de decibels de lucht in." Dit keer was er ook vooraf al veel volk dankzij het optreden van Baba Yega. (BHT)