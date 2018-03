Titelfeest Cercle krijgt vervolg op de Reien 27 maart 2018

03u07 0 Brugge De fans van Cercle Brugge noteren best zaterdag 21 april met stip in hun agenda. De vereniging viert dan het officiële titelfeest in de Brugse binnenstad.

De spelerskern krijgt als cadeau een rondvaartje op de Reien. "Daarna zal de vereniging gehuldigd worden op de Markt", bevestigt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





De Brugse binnenstad zal op 21 april groener kleuren dan ooit. Het bestuur van Cercle Brugge kwam met het stadsbestuur een datum overeen om de titel en bijhorende promotie officieel te vieren in het stadscentrum. Eerder gebeurde dat al in en rond het stadion vlak na de overwinning tegen Beerschot. De spelers hebben alvast iets om naar uit te kijken. Als alles volgens plan verloopt, zullen de spelers in bootjes rond de Brugse Reien worden gevoerd. "De ideale manier om de promotie gepast te vieren", zegt burgemeester Landuyt. "Nadien zal op de Markt een officiële viering plaatsvinden."





Relschoppers geïdentificeerd





Bij de vereniging denken ze nog verder na over de concrete invulling. Volgens de eerste berichten start de viering om 16 uur, waarna vermoedelijk een lange groen-zwarte feestavond volgt. Het duurde een tijdje voor een datum werd vastgelegd, omdat zowel de vereniging, het stadsbestuur als de politie een geschikte dag overeen moesten komen. Ondertussen loopt het onderzoek naar de fans die de bezoekers uit Beerschot provoceerden na de promotiewedstrijd volop verder. "Zo goed als iedereen is geïdentificeerd", bevestigt de politie. "De talloze tips hebben het onderzoek sterk geholpen." Al denken ze bij Cercle Brugge vanaf nu meer dan ooit aan feesten.





