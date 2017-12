Tip voor eindejaar: Kaasconnaisseur opent pop-up 02u51 9 Foto Proot Nick Spanhove in zijn pop-upwinkel.

Kaasconnaisseur Nick Spanhove heeft gisteren een pop-upwinkel geopend langs de Noorweegse Kaai 11 in Brugge. Niet toevallig vindt de opening plaats in de drukke eindejaarsperiode. Nick startte precies twee jaar geleden met zijn bedrijf De Kaasconnaisseur. "Ik verkoop hier de traditionele kaasplanken, maar ook leuke geschenken zoals de kaasbox, waarin naast kaas ook al fruit, brood en wijn zijn toegevoegd. Geen zorgen meer voor de gastheer of -vrouw dus, want alles is voorhanden." Nick blijft minstens twaalf weken aanwezig in het pand. "Voordien leverde ik enkel vanuit een niet-toegankelijk magazijn. Het is dus een leuke kennismaking met de klanten." Vandaag zaterdag is de zaak geopend van 10 tot 16 uur, in de week van 18 tot 20 uur en op zondag op afspraak. (BHT)