Tijdens kerstvakantie kan studeren op deze 14 locaties Bart Huysentruyt

17 december 2018

15u50 0

De Brugse studenten kunnen tijdens de kerstvakantie op veertien verschillende locaties samen studeren. Al vijf jaar organiseert Brugge Studentenstad een campagne om die locaties kenbaar te maken. Er zitten telkens enkele opmerkelijke plaatsen bij, telkens ook met gevarieerde openingsuren. De voor de hand liggende plaatsen zijn de bibliotheek van Vives, de campussen Sint-Jorisstraat en Rijselstraat van Howest, hogeschool Zowe Verpleegkunde en het leercentrum van KU Leuven. Traditiegetrouw zet ook hoofdbibliotheek Biekorf de deuren van de leeszaal open voor studenten. In het rijks- en stadsarchief kunnen studenten terecht die houden van een rustige, kleinschalige studeerplek. Ook opnieuw van de partij zijn Ottentic, woonzorgcentrum Van Zuylen, dagverzorgingscentrum Sparke Viers en het Sint-Michielshuis. In het Sint-Michielshuis kunnen de studenten tussendoor ontspannen met een partijtje poolen, kickeren of tafeltennis. In het woonzorg- en dienstverzorgingscentrum worden de studenten in de watten gelegd met gratis fruit en koffie. Ze kunnen er ook samen eten met de senioren. In de concertzaal van Jeugdhostel De Snuffel zijn de deuren elke dag van 20 december tot en met 1 januari open om te blokken, ook op de feestdagen en kerst- en oudejaarsavond tot 22 uur. Helemaal nieuw dit jaar is het jeugdhuis Slesh in de Ezelstraat. Slesh opent elke donderdag in januari van 18 tot 22 uur exclusief de deuren voor studenten. Interessant om te weten is dat er op alle locaties, behalve het Rijksarchief, gratis wifi is. In totaal is er plaats voor 900 studenten. De precieze openingsuren, adressen en capaciteit per locatie vind je op:

https://www.brugge.be/studeerruimte.