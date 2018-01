Tijdelijke Kruispoortbrug open op 31 januari 02u53 0

Het einde van de tunnel lijkt in zicht: op woensdag 10 januari start de plaatsing van de tijdelijke Kruispoortbrug langs de Kazernevest. "Zonder onvoorziene omstandigheden kan de brug open voor verkeer op 31 januari", laat het stadsbestuur weten. De installatie van de brug brengt enkele kleine verkeersmaatregelen met zich mee. Het fietspad zal er tijdelijk onderbroken zijn. Fietsers moeten een omleiding volgen via de rijbaan Kazernevest. Voor bussen van De Lijn verandert er tijdens de werken niks. Er geldt voor auto's wel een parkeerverbod op de strook tussen de twee bruggen. Bij Waterwegen en Zeekanaal, verantwoordelijk voor de bouw en plaatsing, willen ze nog niet te veel focussen op de einddatum. "Onze diensten zullen hoofdzakelijk 's nachts aan het werk zijn. Op dat moment is er weinig beweging in het water en hinderen we de scheepvaart niet. Het is voorlopig niet duidelijk hoe vlot de installatie van de constructie zal verlopen. We mikken op eind januari, maar een zekerheid is dat absoluut niet", zegt woordvoerster Claudia Van Vooren. (MMB)