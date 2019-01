Tijd tikt voor basisschool: nog 14 dagen om sluiting te vermijden ‘t Dambord heeft 7 leerlingen te weinig om toekomst te garanderen Mathias Mariën

15 januari 2019

18u34 0 Brugge De gemeentelijke basisschool ’t Dambord in Damme heeft nog 14 dagen tijd om de toekomst van het schooltje veilig te stellen. Vinden ze voor 1 februari geen zeven kindjes extra, staan alle leerlingen en leerkrachten op straat. De directie schakelt nu zelfstandigen uit Brugge in om de school te promoten. “We blijven hopen, al begint de tijd nu echt wel te dringen”, zegt directeur Luc Musschoot.

Nieuw zijn de problemen bij de gemeentelijke basisschool ’t Dambord in het centrum van Damme niet. Het schooltje kampt al langer met een leerlingentekort en moest al verschillende jaren extra leerlingen zoeken tot het laatste moment. Nu is de situatie echter penibeler dan ooit voorheen. De school beleeft momenteel een genadejaar omdat vorig schooljaar het decretaal opgelegde minimumaantal leerlingen niet werd gehaald. Zijn er op 1 februari geen 24 ingeschreven leerlingen, moet ’t Dambord definitief de deuren sluiten.

7 leerlingen tekort

“Op dit moment hebben we 17 leerlingen. Dat betekent dat we nog twee weken de tijd hebben om 7 leerlingen te zoeken”, zegt directeur Luc Musschoot, die strijdvaardig blijft. “Of ik de moed niet stilaan aan het verliezen ben? Neen, zolang er hoop is, blijf ik vechten voor de toekomst van ons schooltje. Ik blijf geloven dat de situatie plots kan en zal omslaan.” De schooldirectie zet alvast alle zeilen bij om het wettelijk aantal leerlingen te halen. Zo worden zelfstandige ouders ingeschakeld om op Brugse beurzen de school te promoten. “We moeten buiten de grenzen van Damme kijken en in de randgemeenten en -steden jonge ouders overtuigen om hun kind naar ’t Dambord te sturen”, aldus Musschoot. “Ook uit politieke hoek kregen we al steun. Zo maakte N-VA in hun partijblad reclame. Alle beetjes helpen.” Tegelijk beseft de directeur dat de tijd meer en meer begint te dringen. “Het wordt spannend. Niet alleen voor mij, maar voor alle leerlingen en leerkrachten. Ook hun toekomst staat op het spel.”

Individueel onderwijs

Momenteel telt ’t Dambord drie leerkrachten: twee voor het lager onderwijs en één iemand voor de kleuters. Wat er met hen gebeurt als het doek valt over de school, is momenteel koffiedik kijken. “Het is te vroeg om te zeggen of ze eventueel ergens anders aan de slag kunnen. Natuurlijk hoopt iedereen dat ze gewoon hier kunnen blijven lesgeven”, duidt Luc Musschoot. Binnen de schoolmuren tellen ze dus bang af richting 1 februari. De 17 ingeschreven leerlingen spreken alvast vol lof over de begeleiding. “Die is dan ook fantastisch. Zonder te overdrijven: in bijna geen enkele school zullen ouders dezelfde begeleiding vinden als hier. We staan voor individueel onderwijs met de volle aandacht voor het kind”, besluit de directeur. Ouders die hun kind willen inschrijven kunnen mailen naar gemeenteschool@damme.be of de directeur bellen op het nummer 0474 74 54 34.