Tieners vallen mindervalide man (29) lastig aan bushalte en stampen hem tegen de knie: “Onderzoek is volop bezig” Mathias Mariën

22 maart 2019

10u49 22 Brugge Een 29-jarige man met een verstandelijke beperking is donderdagavond uitgelachen en lastiggevallen aan het station van Brugge. Twee jongeren stampten hem ook tegen zijn knie en vluchtten vervolgens weg met de bus. “We zijn actief op zoek naar de daders”, zegt politiewoordvoerder Philippe Tankrey.

De twintiger zat donderdagavond te wachten op zijn bus, toen hij omstreeks 18.30 uur werd benaderd door twee jongeren aan het perron. De man heeft een verstandelijke beperking en werd zo het mikpunt van spot voor de pubers. Ze lachten hem uit en stampten de weerloze man vervolgens op zijn knie. Meteen daarna stapten ze op een bus en lieten ze het slachtoffer achter. De toegesnelde politie probeerde de twee daders nog te vinden en zocht ook aan de bushalte even verderop. De jongens konden evenwel niet meer geïdentificeerd worden. “Het onderzoek loopt wel volop verder", benadrukt Philippe Tankrey. Wat de jongeren bezielde, is niet duidelijk. Wellicht gaat het om puberaal gedrag in combinatie met zinloos geweld. Het 29-jarige slachtoffer was vooral onder de indruk van de feiten en raakte niet gewond.