Tiener (14) nog steeds in ziekenhuis na val door dak, lotgenoot waarschuwt jongeren: “Doe het nooit” Mathias Mariën

01 april 2019

18u34 1 Brugge De tiener die het voorbije weekend door het dak van een vervallen loods viel, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Volgens zijn familie is het moeilijk te voorspellen wanneer hij terug naar huis zal mogen. Kyano Verbrugghe (13) maakte eind december identiek hetzelfde mee, maar is op zeer korte tijd bijna miraculeus hersteld. Hij waarschuwt na het nieuwe incident alle jongeren die met hetzelfde idee spelen. “Kruip nooit op een dak. Het is levensgevaarlijk.”

Gehoorschade aan zijn linkeroor: meer houdt Kyano niet over aan zijn gruwelijke valpartij op 22 december 2018. Nochtans viel de jongen tien meter naar beneden toen het dak van een leegstaande loods instortte langs de Pathoekeweg in Brugge. Kyano – die met vrienden in de loods was om ‘mooie foto’s te maken’ - liep twaalf breuken op in zijn gezicht, en zijn pols was volledig verbrijzeld. Vandaag, amper drie maanden later, loopt de jonge tiener weer rond alsof er nooit iets is gebeurd. “Zelfs de gehoorschade zal volgens de dokters op termijn operatief verholpen worden. Mirakels bestaan echt”, zegt papa Birger, die zelf enorm geschrokken was toen hij het nieuws hoorde dat er opnieuw een tiener door een dak van een leegstaande loods was gevallen in Brugge.

Levensgevaarlijk

Ook Kyano stond naar eigen zeggen te trillen op zijn benen toen hij het hoorde. De knaap grijpt de gelegenheid aan om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van dergelijke ondernemingen. “Het is simpel: doe het niet”, is Kyano duidelijk. “Voor je het weet, zet je je eigen leven op het spel. Veel jongeren, zoals ik destijds, denken daar niet aan. Zelf heb ik heel dicht bij de dood gestaan, maar gelukkig ben ik er helemaal doorgekomen.”

Terug naar school

Dat laatste is zonder overdrijven bijna miraculeus te noemen, aangezien zijn toestand aanvankelijk levensbedreigend was. Ook over eventuele blijvende letsels konden dokters zich niet uitspreken. Dat Kyano ondertussen al ruim een maand terug naar school gaat – hetzij halve dagen – is dan ook onverhoopt. “Het gaat goed met hem en daar zijn we natuurlijk enorm blij mee als je ziet vanwaar we komen”, bevestigt zijn vader.

“Ook op school loopt alles vlot. Al heeft het natuurlijk wel enige moeite gekost om de draad op te pikken na zijn lange afwezigheid. Gelukkig toont de school veel begrip.” Birger richt zich ook tot de ouders van het 14-jarig jongetje dat afgelopen weekend hetzelfde meemaakte als zijn zoon. “Hopelijk mogen ze evenveel geluk hebben zoals ons gezin dat had. Ik wens die jongen en zijn familie heel veel beterschap. Alles kan goedkomen.”

Nog steeds in ziekenhuis

De 14-jarige M. was zaterdag op het dak gekropen van een oude loods ter hoogte van de Rozendal en Groenestraat. Volgens de verklaringen van zijn twee vrienden waren ze er wat aan het ‘chillen’ toen de tiener plots 6,5 meter naar beneden viel. Door de klap liep hij diverse breuken op.

Mijn zoon heeft gelukkig een goede nacht gehad. Maar hoe lang hij nog in het ziekenhuis zal moeten blijven, is moeilijk te voorspellen. Vader van M. (14)

Zijn vader wil voorlopig liever niet uitgebreid reageren. “We focussen ons eerst op zijn herstel. Hij heeft gelukkig wel een goede nacht gehad. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis zal moeten blijven, is moeilijk te voorspellen”, zegt de man maandagmiddag.

De stad Brugge werkt ondertussen verder aan het idee om maatregelen te nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Samen met de jeugd- en preventiedienst wordt in de eerste plaats gedacht aan een preventiefilmpje.