Tiende inbraak bij scouts: "Ze hebben onze laatste 'rostjes' mee" 17 november 2018

02u22 0 Brugge Voor de tiende keer in drie jaar is ingebroken in de lokalen van FOS 209 De Vrijbuiters in Assebroek. "Nochtans valt hier niks meer te rapen. Ze hebben onze laatste rosse centen meegenomen", zucht leider Maarten Snauwaert.

De leiding van de scoutsvereniging stelde de inbraak donderdagavond vast en stapte meteen naar de politie. De daders sloegen een raam stuk en konden zo het slot forceren. Een grote buit maakten de dieven niet. Ze namen een potje met kleingeld voor het goede doel, maar keerden voor de rest van een kale reis terug. "We konden nog mooi hun spoor volgen langs het grasveld. De 'rostjes' lagen overal verspreid", zegt leider Maarten Snauwaert. Voor FOS 209 De Vrijbuiters is het ondertussen al de 10de keer in drie jaar tijd dat ze inbrekers over de vloer krijgen. "Budget voor extra beveiliging hebben we jammer genoeg niet", klinkt het. Al heeft de scoutsvereniging wel een duidelijke boodschap voor potentiële dieven. "Hier valt helemaal niks meer te rapen. Inbrekers mogen zich dus gerust de moeite besparen om onze ramen voor de zoveelste keer te vernielen. Waardevol materiaal of grote sommen geld worden nooit meer achtergelaten", aldus Maarten. De FOS 209 roept bovendien alle leden en sympathisanten die in de omgeving wonen op om mee een oogje in het zeil te houden bij verdachte bewegingen rond de scoutslokalen. De Brugse politie is ondertussen een onderzoek gestart naar de recentste inbraak. (MMB)