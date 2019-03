Tien prijzen voor Brugs bedrijf ASAP Nails & Beauty Supply Bart Huysentruyt

25 maart 2019

20u56 0 Brugge Het Brugse bedrijf ASAP Nails & Beauty Supply won tien prijzen op Estetika, de belangrijkste beautybeurs van het land.

Sofie Devlieger, eigenaar van de zaak en van het merk Abstract Professional Products, won in maar liefst tien categorieën met haar producten. “Het was spannend om het op te nemen tegen gevestigde waarden als CND, Gelish of Morgan Taylor, maar uit 10.000 stemmen werden we telkens als winnaar uitverkoren. We mochten ook de titel Overall BeNeLux Winnaar 2018 meenemen.”