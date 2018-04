Tien illegalen opgepakt aan kerk 09 april 2018

Bij een grote politieactie aan de Stella Mariskerk van Zeebrugge zijn zaterdagavond tien illegalen opgepakt. Drie andere illegalen konden ontsnappen. De actie paste in de regelmatige controles om het probleem van transmigranten in Zeebrugge het hoofd te kunnen bieden. Bovendien kwamen afgelopen weekend ook meldingen van ongeruste bewoners in Zeebrugge. In de Kustlaan betrapte een bewoner vier illegalen die aan klinken van auto's aan het voelen waren, elk aan de kant van de weg. En zaterdag kwamen er meldingen over een groep van 15 illegalen in de buurt van de Markt en Visserstraat. Na de politieactie werd het rustiger, al kwamen de gevluchte illegalen volgens buurtbewoners wel terug. (JHM)