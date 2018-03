Tien cokedealers doorverwezen naar rechtbank 07 maart 2018

De Brugse raadkamer heeft gisteren tien Albanese cocaïnedealers doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Speurders hielden de bende al enige tijd in het oog, toen begin juli vorig jaar zeven verdachten werden ingerekend.





Door middel van telefonieonderzoek slaagden ze erin om de werking van de bende in kaart te brengen. Zo hielden de Albanezen zich bezig met grootschalige verkoop van cocaïne. Ze verkochten daarbij niet enkel aan drugsgebruikers, maar leverden ook aan andere dealers. Koeriers brachten de leveringen onder meer per fiets aan de man in Gent, Oostende en Roeselare. Begin november werden nog twee verdachten aangehouden. Zij zetten de handel van hun kompanen verder, terwijl die al in de gevangenis zaten. Samen met een tiende man moeten de dealers over een drietal weken een eerste keer voor de rechter verschijnen. Acht van hen blijven tot dan al zeker in de cel. (SDVO)