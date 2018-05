Themacafé Triënnale (eindelijk) open 19 mei 2018

02u25 0 Brugge Een dag of tien te laat, maar het URB EGG-café in Brugge is geopend. De tijdelijke horecazaak van de broers Loosveldt bevindt zich dit keer in de tuin van de Poortersloge langs de Academiestraat. Oorspronkelijk zou het café aan de Coupure openen, maar dat zagen buurtbewoners daar niet zitten.

"Het heeft niet echt meegezeten", zegt Pieter Loosveldt. "Want ook hier zijn buren in beroep gegaan tegen de bouwvergunning. Ze vreesden overlast en oneerlijke concurrentie. Door het protest begon de bouw later dan voorzien en opende het café pas deze week. Dat is heel jammer, want de kritiek was, wat ons betreft, helemaal onterecht. Het café is maar open van 12 tot 22 uur, met uitzondering van vrijdag en zaterdag, wanneer we tot 24 uur openblijven. Over nachtlawaai kan er ook helemaal niet geklaagd worden. Ook de vrees voor sluikstorten en vandalisme is ongegrond, want daar zijn in het verleden nooit klachten over geweest."





In URB EGG kan je onder meer terecht voor een drankje of een koffie. "Wij zullen dit keer geen eten serveren. Dat hebben we in het verleden, op wat meer afgelegen locaties, wel gedaan. Er zijn voldoende alternatieven in de buurt." Dit weekend opent URB EGG officieel de deuren. Wie dat wil, kan op zaterdag vanaf 19 uur mee klinken op de tijdelijke horecazaak. (BHT)