The Wall Street Journal looft kasteel 17 maart 2018

Het Kasteel Leyselebeke langs de Heidelbergstraat in Sint-Michiels krijgt een paginagrote reportage in The Wall Street Journal, een van de grootste kranten ter wereld. Het Brugse kasteel, dat al een paar jaar te koop staat, wordt er geroemd om zijn stijl, geschiedenis en charme. "Dat is natuurlijk onbetaalbare reclame", zegt Joke De Spiegelaere van makelaarskantoor Engel & Völkers. "De krant kwam via onze internationale groep uit op dit pand. Wie weet komen nu ook buitenlandse geïnteresseerden erop af." Wie het kasteel, met grond en koetshuis wil aankopen, telt daar 3,25 miljoen euro voor neer. (BHT)