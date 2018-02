The Reflex sluit na 3 jaar de deuren 15 februari 2018

02u52 0

Pop- en rockcafé The Reflex in de Predikherenstraat sluit morgen en zaterdag de deuren met een afscheidsweekend. Met de komst van cafébaas Pieter Ver Eecke in april 2015 kwam er nieuw leven in de brouwerij op de locatie dichtbij de Langestraat. Hij startte er een nieuwe zaak nadat hij jaren achter de toog van The Crash in diezelfde Langestraat stond.





Vorig jaar nam hij het besluit om het roer van het rockcafé opnieuw in handen te nemen. "En daarmee besliste ik ook om The Reflex uiteindelijk te verlaten", zegt Ver Eecke. "In oktober 2017 werd het café een pop-upkaraokebar. Maar nu de handelshuur wegvalt, heb ik besloten om de zaak van de hand te doen. Ik concentreer me nu ten volle weer op The Crash." Wat er met het pand zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Er is nog geen overnemer. (BHT)