The perfect day in Bruges: bekende Britse vlogster zet Brugge op kaart met leuke video’s

De perfect day in Bruges: bekende Britse vlogster zet Brugge op kaart met leuke video's Video's over Brugge lokken 1,8 miljoen kijkers Mathias Mariën

06 december 2018

09u17 0 Brugge De stad Brugge heeft onverwachts fantastische reclame gekregen van een bekende Britse vlogster. Zoe Sugg (28) bracht een bezoekje aan de stad en deelde verschillende foto’s en video’s op haar sociale media. Het resultaat: meer dan 1,8 miljoen kijkers die Brugge op een leuke manier leerden kennen.

Wie nooit eerder hoorde van Zoe Sugg hoeft zich niet te schamen. Toch is de Britse vlogster enorm bekend over het Kanaal. In februari 2009 startte Sugg haar blog Zoella. Eind dat jaar had de website een bescheiden 1.000 volgers, wat in maart 2014 al groeide tot 140 miljoen bezoeken in totaal. Daarna werd ze ook actief op YouTube, waar haar populariteit hoge toppen scheert. Op dit moment heeft ze zo’n 5 miljoen abonnees op haar kanaal. Het is ook daar dat ze drie filmpjes deelde over haar avonturen in Brugge samen met enkele vrienden.

Onbetaalbare reclame

In de video’s gaat de sympathieke Britse op stad door de binnenstad. Ze houdt halt op de kerstmarkt, in de winkelstraten en gaat een wafel eten in ‘House of waffles’. Ook de talrijke chocoladewinkels en biercafés ontbreken niet in haar lijstje. Een foto met de wafel deelde ze op haar Instagram, waar ze een slordige 10 miljoen volgers heeft. Voor de stad Brugge betekent dit onbetaalbare reclame en het bewijs dat de stad wel degelijk leeft en trendy is. Wie nieuwsgierig is om het filmpje te bekijken kan terecht op haar YouTube-kanaal Zoe Sugg.