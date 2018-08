The Ego in Comptoir des Arts 21 augustus 2018

De band The Ego speelt, als afsluiter van de Summer Shake Down, op zondag 26 augustus om 20.30 uur in Comptoir des Arts in de Vlamingstraat in Brugge. Het is een eenmalig concert van deze band. Ze speelt alleen nummers van eigen makelij. Het concert is gratis. (BHT)