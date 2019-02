Tesla-topman Elon Musk was één uur in Zeebrugge: “Goed verlopen” Bart Huysentruyt

09 februari 2019

14u10 0 Brugge Tesla-topman Elon Musk heeft zaterdag een bezoek van zowat een uur gebracht aan de haven van Zeebrugge.

Hij kwam er de aankomst van de eerste Tesla’s Model 3 voor de Europese markt bekijken. Tesla koos voor de haven van Zeebrugge als invoerhub. Zeebrugge is al de grootste autohaven van de wereld. Tusk kwam naar het bedrijf International Car Operators (ICO), omdat daar de wagens behandeld worden. Ze komen per schip aan vanuit California, zo'n 3.000 per week. Musk landde vrijdagavond met zijn privéjet in de luchthaven van Oostende. Daarna ging het rechtstreeks naar de Zeebrugse haven.