Tesla’s twee uur na aankomst in Zeebrugge al bij de klant (maar niet altijd zonder mankementen) BHT

05 april 2019

13u20 0 Brugge De Tesla-wagens, die in de haven van Zeebrugge massaal worden aangeleverd, zijn twee uur na aankomst al op hun bestemming bij de klant. Dat meldt De Tijd vandaag.

Sinds begin februari is de haven van Zeebrugge dé centrale hub voor de Model 3-Tesla’s in Europa. Alleen al op het eerste schip vanuit de Verenigde Staten kwamen 3.000 modellen mee naar Zeebrugge. Die waren bestemd voor de Europese markt. De frequentie van het aantal schepen neemt nog altijd toe. Aanvankelijk zouden de Tesla’s in Zeebrugge nog volledig worden geïnspecteerd, gewassen, opgeladen en voorzien worden van de laatste accessoires. Maar Musk besliste halfweg februari om de ‘behandelingen’ - behalve enkele dringende - te laten vallen om de auto’s zo snel mogelijk naar de ‘oppikpunten’ van de groep te laten vervoeren omdat er klachten waren over te late leveringen. Nu worden de Tesla’s al twee uur nadat ze van het schip komen bij de Belgische klant geleverd. Een normale standaardprocedure voor de levering van een auto ‘af schip’ duurt gemiddeld twee dagen. Musk voerde het leveringstempo dermate op dat op bepaalde momenten 1.200 Tesla’s per dag werden geleverd in Europa.

Maar dat heeft ook gevolgen: sommige auto’s zouden volgens specialisten niet honderd procent klaar worden afgeleverd. “De aanvoer in Zeebrugge draait goed”, zegt Jochen De Smet van Avere Belgium. “In België werd op een bepaald moment iedereen ingeschakeld om de uitrol van de auto’s zo snel mogelijk te laten verlopen.” De gemiddelde leveringstermijn van de Tesla’s in Europa bedraagt nu drie maanden, meent De Smet. “Als je in België een Tesla bestelt, is de levering soms al voorzien in mei.”

Volgens De Smet zijn er door de versnelde leveringen in Europa in sommige gevallen wel vertragingen met de levering van de snellaadkabel. Die is nodig om snel op te laden aan een laadpaal. Veel Tesla-kopers moeten hun e-auto dus in een eerste fase via het stopcontact opladen.