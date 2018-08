Tentenkampen opgerold 09 augustus 2018

De politie van Brugge heeft dinsdagavond opnieuw tentenkampen opgeruimd in Zeebrugge. Bij de grote controleactie werden bovendien 37 transmigranten opgepakt. Dat gebeurde vooral aan de Sint-Donaaskerk en in het duinengebied De Fonteintjes. "Dergelijke acties zullen nu nog sneller op mekaar volgen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. "De afspraak met Dienst Vreemdelingenzaken werd trouwens nagekomen. Onze diensten controleerden op vier verschillende plaatsen in Zeebrugge." Gisterenmiddag werd echter opnieuw duidelijk hoe moeilijk de situatie te beheersen is. Nog geen halve dag na de grote actie, zaten opnieuw een twintigtal transmigranten aan de Sint-Donaaskerk. (MMB)