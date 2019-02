Temptation-verleidster Emma (21): “Zo'n kans krijg je maar één keer” Brugse werkt sinds kort in Ma Rica Rokk op ‘t Zand Bart Huysentruyt

15 februari 2019

09u05 0 Brugge De relatiestrijd op ‘Temptation Island’ barst vanavond weer los. Een van de dames die al haar troeven in de strijd gooit om de koppels uit elkaar te halen, heet Emma De Busscher (21) uit Brugge. De flapuit werkt in danscafé Ma Rica Rokk op ‘t Zand. “Deze kans kon ik niet aan mij laten voorbijgaan.”

Je moet waarschijnlijk een klein beetje gek zijn om deel te nemen aan Temptation Island. Dat is een stelling die Emma De Busscher (21) niet tegenspreekt. “Waarom ik deelneem? Waarom niet? Ik heb mij zonder verwachtingen ingeschreven samen met een vriendin. Ik haalde de selectie en voor dat ik het goed en wel besefte zat ik op het vliegtuig naar Thailand. Helemaal onbekend was Temptation Island voor mij niet. Ik kende al enkele mensen die al hebben deelgenomen aan het programma. En Marvin, ook een Bruggeling, nam met zijn toenmalige lief Louise deel aan een vorige reeks van Tempation Island. Marvin is mijn ex.”

Emma heeft er een bewogen jeugd op zitten. Ze zat op vier Brugse scholen: Sint-Andreas, SASK, Mariawende en het KTA. Later volgde ze een opleiding Verpleegkunde. Maar de laatste jaren was ze toch vooral aan het werk in de horeca: eerst in ‘t Santpoortje, sinds kort in Ma Rica Rokk. “Horeca is wel een beetje mijn leven. Ik vind het wel leuk. We gaan ook telkens naar de afleveringen kijken. En achteraf een feestje bouwen. Deelnemen aan Temptation Island kan je maar één keer in je leven. Deze kans kon ik niet aan mij laten voorbijgaan.”

Ze geeft toe dat ze meedoet aan het programma om er achteraf iets uit te halen. “Toen de verleidsters bekend werden gemaakt, steeg mijn aantal volgers op Instagram al van 3.000 naar 4.500. Ik kreeg ook al enkele aanbiedingen voor het promoten van juweeltjes en gin. Als dat producten zijn waar ik achter sta, dan doe ik dat graag. Ik heb ook een fotoshoot voor P-Magazine mogen doen. Heel leuk allemaal. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.”

Niet alle reacties zijn positief, zegt ze. “Ja, ik heb wel wat negatieve reacties gekregen, vooral op Facebook. Mensen zeggen dat je niets waard bent, dat je een slet bent... Ze kennen je niet, maar toch gaan ze al oordelen. Natuurlijk kruipt dat in de kleren.” De opnames zitten er uiteraard al een hele poos op. Emma onthoudt vooral het positieve. “Ik kan natuurlijk niet veel vertellen over wat er op het eiland is gebeurd, maar ik hou er wel veel vriendinnen aan over. De eerste drie afleveringen kon ik al bekijken: het wordt een volwaardig Temptation-seizoen.”

En of ze ondertussen nog altijd single is? “Ja hoor, ik hou het liever zo.” Temptation is er voortaan elke vrijdagavond vanaf 20.35 uur op Vijf.