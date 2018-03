Tegen verlichtingspaal 06 maart 2018

In de Groenestraat in Zedelgem zijn zaterdag kort na middernacht twee gewonden gevallen. Een 25-jarige bestuurster uit Brugge reed met haar Citroën C3 in de richting van het centrum, toen ze moest uitwijken voor een tegenligger. Ze verloor de controle over haar stuur en slipte tegen een verlichtingspaal aan de overkant. De vrouw en haar passagier, een 21-jarige Zedelgemnaar, raakten lichtgewond. (SDVO)