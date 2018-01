Tegen vangrail op A11 02u45 0

Op de A11 in Brugge richting Antwerpen gebeurde gisteren even voor 18 uur een verkeersongeval. De bestuurder van een Volkswagen verloor de controle over zijn stuur en kwam aan de linkerkant van de rijbaan tegen de vangrails terecht. De schade aan het voertuig was aanzienlijk. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de bestuurder over naar het ziekenhuis ter verzorging. Om de takelwerken veilig te laten verlopen, plaatste de brandweer signalisatie. Er raakten geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. (MMB)