Te verwarrend: pijltjes aan Bloedput worden weer rond Bart Huysentruyt

04 maart 2019

17u12 0 Brugge De verwarrende pijltjes aan de verkeerslichten van de Bloedput verdwijnen weer.

Sinds een paar weken is de verkeerssituatie aan de Bloedput in Brugge veranderd. Zo moeten voetgangers er voortaan op een knop duwen om te mogen oversteken. Wie van de Bevrijdingslaan in de richting van de Ezelstraat wil, krijgt een apart groen licht in een nieuwe verkeerscyclus. Tegelijk kregen ook de lichten voor het verkeer vanuit de richting Ezelpoort naar ‘t Zand een aanpassing. Omdat chauffeurs daar een linkse beweging moeten maken, werden de ronde verkeerslichten vervangen door linkse pijltjes. Maar dat zorgde voor veel verwarring bij chauffeurs, die dachten dat het groen werd voor het verkeer dat wilde omdraaien. Mede op vraag van ereschepen Jean-Pierre Vanden Berghe (CD&V), die er in de buurt woont, worden de pijltjes nu weer vervangen door ronde bollen. Dat werk wordt eerstdaags uitgevoerd.